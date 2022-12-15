محافظة المنيا تطلق مبادرة لرفع الوعي وتفعيل مشاركة الرجال في القضية السكانية

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إطلاق مبادرة موجهة للشباب تحت عنوان "تحدث معه"، لمناقشة القضايا الهامة لبناء كيان قوى وداعم للأسرة المصرية، وتقديم أهم المعلومات لرفع الوعي في الأمور الحياتية والأسرية، والتي يعد أهمها القضية السكانية وتنظيم الأسرة.

وقال القاضي إن المبادرة تأتي في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية، لدعم تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للارتقاء بجودة حياة المواطن وتنمية الأسرة المصرية وبناء الإنسان، من خلال ضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة وتحسين الخصائص السكانية والبيئية، وسد فجوات التنمية، وتنفيذاً لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتفعيل الأنشطة والفعاليات التي تنفذها وحدات السكان بالمحافظات، لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والذي تنفذه الوزارة لدعم المشاركة المجتمعية في حل المشكلات السكانية التي يتم رصدها في مجتمعاتهم المحلية، سعيا لتحسين المؤشرات السكانية اللازمة على مستوى المحليات.

ووجه وحدة السكان بالديوان العام للمحافظة بالمتابعة المستمرة لتنفيذ المبادرة، تحت إشراف الوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، مع تكثيف التوعية بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات التنفيذية بالمحافظة والمجتمع المدني والجامعات الإقليمية لتقديم برامج توعوية وخدمية لرفع الوعي في الأمور الحياتية والأسرية.