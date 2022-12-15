 شركة يوتلسات الفرنسية تقطع بث القمر الاصطناعي لـ 3 قنوات روسية - بوابة الشروق
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شركة يوتلسات الفرنسية تقطع بث القمر الاصطناعي لـ 3 قنوات روسية

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الخميس 15 ديسمبر 2022 - 12:36 ص | آخر تحديث: الخميس 15 ديسمبر 2022 - 12:36 ص

أعلنت شركة "يوتلسات" الفرنسية للأقمار الاصطناعية أنها ستوقف بث ثلاث قنوات خاضعة لعقوبات في روسيا بعد قرار من هيئة تنظيم الإعلام الفرنسية "أكروم"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكرت الشركة التي تتخذ من باريس مقرا لها في بيان اليوم: "تؤكد يوتلسات وفقا لسياستها القائمة على تنفيذ سياسات (أكروم) بمنهجية، أنها لن تشارك من الآن في بث القنوات الثلاثة الخاضعة للعقوبات".

ورفعت منظمة صحفيون بلا حدود دعوى قضائية في نوفمبر أشارت فيها إلى أن القنوات الثلاثة، "روسيا 1" و"بيرفي كانال" و"إن تي في" تحرض على الكراهية والعنف ضد الشعب الأوكراني.

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