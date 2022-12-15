قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه فخور بما قدمه المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2022 ووصوله إلى المباراة النهائية بعد فوزه أمام المغرب بهدفين مقابل لا شيء.

وأشاد ماكرون في تصريحات بثتها قناة بي إن سبورت، مساء الأربعاء، عقب اللقاء، بأداء منتخب بلاده وحيا بعض اللاعبين ومدربهم ديديه ديشامب، متابعا: "فخورون جدا، والآن أنا بحال أفضل بكثير مما كنت عليه قبل ساعة ونصف، كنت متوترا والمغرب لعب بشكل ممتاز، الآن نحن في النهائي ويجب أن تبقى الكأس في فرنسا".

وعن تنظيم كأس العالم، قال الرئيس الفرنسي، إن قطر تنظم البطولة بشكل ممتاز، مضيفا: "كنت واضحا دائما فيما يخص كأس العالم في قطر، هناك قرارات تتخذ منذ سنوات، والرياضة يجب أن تجمعنا ولا تفرقنا، أنا هنا وسوف أعود ويجب أن نعترف أن قطر تنظم هذه البطولة بشكل ممتاز".

وودعا الفرنسيين إلى الاستمتاع بهذه اللحظات، كما وجه رسالة للمغاربة، قائلا إنهم يمتلكون منتخبا كبيرا جدا وخاضوا مسيرة استثنائية في كأس العالم، وقدموا مباراة نصف نهائي محترم جدا، لكن فرنسا بطل عالم سابق وعرف كيف يمسكون بزمام المباراة، وفق قوله.