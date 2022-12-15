أمريكا: العقوبات ضد روسيا لن تؤدي إلى قفزة في الأسعار

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، قبل قليل، أن العقوبات ضد روسيا لن تؤدي إلى قفزة في الأسعار أو تعطيل الإمدادات، وفقا لما نشرته قناة "الشرق" الإخبارية السعودية في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق اليوم الخميس، فرض عقوبات على 18 كيانا روسيا بينها نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسندر نوفاك، ورئيس حكومة مقاطعة خيرسون.



وتشمل العقوبات الأمريكية أيضا، بنكي "في تي بي" و"روس بنك"، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".