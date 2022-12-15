 عمرو دياب لمنتخب المغرب: أنتم فخر لنا.. شرفتونا يا أبطال - بوابة الشروق
الخميس 15 ديسمبر 2022 1:43 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟
النتـائـج تصويت

عمرو دياب لمنتخب المغرب: أنتم فخر لنا.. شرفتونا يا أبطال


نشر في: الخميس 15 ديسمبر 2022 - 12:59 ص | آخر تحديث: الخميس 15 ديسمبر 2022 - 12:59 ص

وجه الفنان عمرو دياب رسالة دعم وتشجيع للمنتخب المغربي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي في مباراة نصف نهائي كأس العالم .

وكتب عمرو دياب عبر حسابه بمواقع تويتر: أنتم فخر لنا شرفتونا يا أبطال.

وكان المنتخب المغربي قد حقق إنجازا غير مسبوق للمنتخبات العربية والإفريقية بوصوله إلى ربع نهائي كأس العالم ، وبعد خروجه أمام المنتخب الفرنسي سيواجه نظيره الكرواتي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان عمرو دياب أحيا حفلا غنائيا في مهرجان ميدل بيست الدوحة بدولة قطر .

وقدم عمرو دياب عددا من أشهر أغانية وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حضر .

واستهل الهضبة حفله بأغنية يا أنا يالأ، ثم غنى دا لو اتساب، بحبه، برج الحوت، انت الحظ، قمرين وليلي نهاري ونور العين والعالم الله، هتدلع، يتعلموا، راجع، وتملي معاك.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك