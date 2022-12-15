أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الخميس تراجع مبيعات التجزئة في الصين خلال نوفمبر الماضي بنسبة 9ر5% سنويا، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين الذين توقعوا تراجع المبيعات بنسبة 7ر3% بعد تراجعها بنسبة 5ر0% خلال أكتوبر الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين زاد خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر5% سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 6ر5% بعد زيادته بنسبة 8ر5% خلال الشهر السابق.

في المقابل زاد الناتج الصناعي للصين خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر2% في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 6ر3% بعد زيادته في الشهر السابق بنسبة 5% سنويا.

كما أشارت بيانات مكتب الإحصاء إلى ارتفاع معدل البطالة في الصين خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى 6ر5% مقابل 5ر5% خلال تشرين الأول/أكتوبر.واستقر مؤشر أسعار المساكن في الصين خلال الشهر الماضي عند مستوى سالب 6ر1% سنويا وهو ما يشير إلى استمرار تراجع أسعار العقارات في السوق الصينية.