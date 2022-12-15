وزير النقل يزور أكبر الموانئ البريطانية

زار كامل الوزير وزير النقل، ميناء فيليكستاو، في إطار زيارته الحالية للمملكة المتحدة، وهو أكبر الموانئ البريطانية من حيث حجم تجارة المملكة المتحدة التي يتم تداولها من خلاله.

وتفقد وزير النقل، خلال الزيارة، نظم العمل والإدارة المتطورة المطبقة بالميناء، بما في ذلك نظام العمل الآلي الحديث، ومركز التحكم والسيطرة وإدارة العمليات، ومركز الفحص والاختبار الحديث لمختلف السلع الواردة إلى الميناء، وشاهد تجربة لاستخدام الشاحنات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى زيارة مركز التدريب والمحاكاة بالميناء.

واستعرض مسئولو الشركة القائمة على إدارة الميناء خبراتهم من واقع توليهم مسئولية العمل بالميناء منذ ثلاثين عاما، إلى جانب العديد من الموانئ الكبرى في عدد من دول العالم، معربين عن التطلع للعمل مع مصر، واستخدام أحدث الأنظمة والتكنولوجيات المطبقة.

يذكر أن ميناء فيليكستاو يتناول ما يزيد على ٤٠٪؜ من حجم تجارة المملكة المتحدة، ويضم عدة محطات للتعامل مع أكبر الحاويات في العالم، بالإضافة إلى الشاحنات، باستخدام أحدث التكنولوجيات والمعدات ونظم العمل الآلية.