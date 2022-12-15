السجن المؤبد لـ5 متهمين في قضية سفاح الجمالية

قضت الدائرة الثانية، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد حماد، بمعاقبة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "سفاح الجمالية" بالسجن المؤبد عما أُسند إليهم من اتهامات.



وكشفت تحقيقات النيابة، استعراض المتهمين القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهم بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرض السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.



وأسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.