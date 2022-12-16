الهند تطلق صاروخا باليستيا قادرا على حمل رؤوس نووية

أجرت الهند تجربة إطلاق صاروخ باليستي، بعيد المدى، يمكنه حمل رأس حربية نووية.



وللتجربة المقررة سلفا، دلالتها حيث تأتي في أعقاب ظهور توترات جديدة على طول حدود الهند المتنازع عليها مع الصين.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال برالهاد جوشي، وهو زير بحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، عبر تويتر: "سيضيف الصاروخ قيمة عظيمة للدفاع، ويعزز الأمن القومي إلى نطاق أعظم"، حيث إنه يستطيع قطع أكثر من 5400 كيلومتر (3355 ميلا).



وتم إجراء تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي "أنجي 5"، أمس الأربعاء من جزيرة أبو الكلام قبالة ساحل أوديشا، شرقي الهند.



ويسمح مدى الصاروخ، باستهداف مدن رئيسية في المنطقة. وصدر تحذير قبل إجراء التجربة، للطيارين قبل أسابيع، بحسب البروتوكول، قد ينظر إلى توقيت إطلاقه الفعلي بأنه رسالة موجهة إلى الصين.