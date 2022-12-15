لوغانسك تؤكد تزايد عدد المخربين الأوكرانيين في منطقة القتال

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قال أندريه ماروتشكو الضابط في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، إن قوات الجمهورية سجلت تزايد عدد مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة العمليات القتالية.

وأضاف: "في منطقة مسؤولية المليشيا الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك، نلاحظ تزايد عدد مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية".

وشدد الضابط على أن "المهمة الرئيسية للمخربين الأوكرانيين، تتمثل في كشف مواقعنا وتحديد مكامن تكديس الأسلحة والمعدات وضبط وتوجيه نيران المدفعية".

وأشار الضابط إلى أن المخربين الأوكرانيين يعملون ضمن مجموعات صغيرة العدد تضم عادة 10-12 شخصا.