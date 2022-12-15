تمكن مسئولو هيئة السكك الحديدية بمحطة قطارات طنطا، من إعادة حركة القطارات بمنطقة وجه بحري، عقب الدفع بأوناش ورفع جرار قطار 51 خط طنطا -المنصورة، الذي خرج عن مساره خلال دخوله الورش بمحطة سكة حديد طنطا دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، واستعانت هيئة السكك الحديد بأوناش عملاقة، لإزالة أثار الحادث، وجارى إصلاح قضبان السكك الحديدية.

وأسفرت تداعيات الحادث عن تلف عدد من قضبان السكك الحديدية بحوش المحطة الرئيسي دون وقوع إصابات بين صفوف ركاب القطار، ودون التأثير علي حركة تسير حركة القطارات.

وكانت محطة السكك الحديدية بطنطا شهدت وقوع جرار قطار 51، وتدخل مسئولو السكك الحديدية بمنطقة وسط الدلتا في العمل على الدفع بآلات وأوناش لرفع باقي عربات القطار.