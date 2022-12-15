المرأة العربية ترسل فريقا إقليميا لمراقبة الانتخابات البرلمانية في تونس

يصل الفريق الإقليمي للمراقبة على الانتخابات العامة من منظور النوع الاجتماعي، التابع لمنظمة المرأة العربية، اليوم الخميس، إلى تونس العاصمة، وذلك في ضوء توليه مهمة المراقبة على الانتخابات التشريعية التونسية التي تنطلق يوم السبت.

ويترأس الفريق وزير مفوض هادية صبري، مديرة إدارة شؤون الانتخابات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية سابقاً، ويضم أربع دول عربية هي مصر ولبنان والمغرب والأردن.

ومن المقرر أن تبدأ البعثة فور وصولها عقد عدد من الاجتماعات مع مختلف الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، و ذلك من أجل الاستماع الوقوف على آخر الاستعدادات والإجراءات المُتخذة من قبل الحكومة التونسية في ضوء التحضير لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي الهام.

جدير بالذكر أن الانتخابات التشريعية التونسية هي الخامسة عشرة في تاريخ تونس المعاصر، والرابعة بعد الثورة التونسية عام 2010.