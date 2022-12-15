ناسا: تسرب غامض من مركبة فضاء يلغي عملية سير في محطة الفضاء الدولية

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ألغت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أمس الأربعاء، عملية سير في الفضاء كانت مقررة في أعقاب اكتشاف تسرب مادة من مركبة فضائية راسية في محطة الفضاء الدولية.

وقالت "ناسا" إن رائدي الفضاء الروسيين سيرجي بروكوبيف وديمتري بيتلين، ورواد الفضاء الآخرين في المحطة الفضائية، ليسوا في خطر.

كان رائدا الفضاء الروسيان قد ارتديا ملابس الفضاء وخفضا ضغط قفل الهواء، استعدادا للسير في الفضاء لمدة سبع ساعات عندما تم رصد التسرب في بث فيديو مباشر.

وقالت "ناسا" إن الفرق الأرضية لاحظت "تسربا كبيرا لمادة غير معروفة" من مركبة الفضاء "سويوز إم إس -22" الراسية في وحدة راسفيت على محطة الفضاء الدولية.

يشار إلى أن موسكو قيمت طبيعة السائل والتأثيرات المحتملة على سلامة مركبة "سويوز" الفضائية، التي حملت بروكوبيف وبيتلين ورائد الفضاء في وكالة ناسا فرانك روبيو إلى الفضاء في أيلول/ سبتمبر الماضي.