محكمة دولية تؤيد إدانة زعيم سابق للمتمردين الأوغنديين بجرائم حرب

أيدت دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، إدانة زعيم المتمردين الأوغندي السابق دومينيك أونجوين المدان بارتكاب جرائم حرب مروعة.

كما رفضت المحكمة أيضا طعنا على الحكم بالسجن 25 عاما، الذي صدر ضد أونجوين.

وحكم على أونجوين القائد السابق لميليشيات حركة "جيش الرب للمقاومة" الأوغندية سيئة السمعة، بالسجن لمدة 25 عاما في مايو 2021 بتهمة ارتكاب 61 جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية في أوغندا.

ودفعت القاضية رئيسة الجلسة بالقول إنه يجب مراجعة الحكم نظرا لأن أونجوين نفسه تم تجنيده وهو طفل ،وعاني من تجارب مؤلمة، إلا أن أغلبية الغرفة صوتت لصالح تأييد الحكم. ويبلغ أونجوين الآن من العمر 47 عاما، وتعرض للاختطاف عندما كان في التاسعة من العمر تقريبا وتم تدريبه كمقاتل.

كما أشارت إلى أن الدفاع اعترض على حقيقة أنه تم أخذ عدد الضحايا الكبير في الاعتبار عدة مرات، ورغم ذلك لم توافق أغلبية هيئة المحكمة على وجهة النظر هذه.