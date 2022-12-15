رئيس جامعة المنصورة الجديدة: خريج جامعات الجيل الرابع مبتكرا ومبدعا وفنانا

قال الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، إن طالب الجامعة يتعلم البحث العلمي من اليوم الأول لدراسته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الأربعاء، أن الطالب يتعلم كيفية البحث عن المعلومة بنفسه، مؤكدا أن هناك تحولات كبيرة في سوق العمل، ومن ثم لابد أن يكون هناك تحول في طريقة تعليم الطالب لدراسة كيفية البحث عن المعلومة.

وأفاد بأن خريج جامعات الجيل الرابع يكون مبتكرا ومبدعا وفنانا، مؤكدا أن العلوم التي يتم تدرسيها بالجامعة تتيح توفير كم كبير من المعلومات، ودائما ما تكون هناك حاجة لتحليل هذه المعلومات لتتحول إلى قرار رشيد.

وأشار إلى أن الجامعة تحرص على جعْل الطالب يُطوّر نفسه على مدار الوقت لمواكبة مستجدات السوق بشكل دائم، مؤكدا أن عدم الاعتماد على ذلك يجعل الخريج "هشًا".

ولفت إلى تدريس هندسة البرمجيات في الجامعة، مشيرا إلى أنها هذا العلم يعتبر أحد المساهمات الكبيرة في الاقتصاد الهندي، حيث يتم الاعتماد على البرمجيات في التصدير بشكل كبير.

وأوضح أن الجامعة تضم أربع كليات تعالج التحول الرقمي فقط، ما يؤكد مدى وحجم أهمية هذا المجال.