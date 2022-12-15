ارتفاع مبيعات الشركات بكوريا الجنوبية بوتيرة أبطأ خلال الربع الثالث

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أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، ارتفاع مبيعات الشركات بوتيرة أبطأ خلال الربع الثالث، وذلك يرجع جزئيا إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، عن البنك، القول إن إجمالي مبيعات 3907 شركات، تخضع للمراجعة الخارجية، ارتفع بنسبة 5ر17% على أساس سنوي خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضيين، مقارنة بـ 5ر20% خلال الربع الثاني.

وقال البنك إن المبيعات ارتفعت بسبب ارتفاع أسعار سلع الشركات، ولكن وتيرة النمو الأبطأ خلال الربع الثالث ترجع جزئيا إلى تراجع الطلب بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وارتفعت مبيعات الشركات الصناعية بنسبة 2ر18% على أساس سنوي، مقارنة بـ 2ر22% خلال الربع الثاني، كما انخفضت مبيعات الشركات غير الصناعية من 2ر18% إلى 7ر16%.