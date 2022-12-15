كيف احتفلت صحف فرنسا بتأهل الديوك إلى نهائي كأس العالم؟

"لوموند":عودة إلى المباراة النهائية .."ليكيب" : الرحلة الأخيرة .. "لو باريزيان": ما زلنا هناك.. "لابروفنس" : ميسي نحن قادمون

تغنت صحف فرنسا بتأهل منتخب الديوك إلى نهائي كأس العالم 2022، لمواجهة الأرجنتين في مباراة نارية ومرتقبة بعد إنهاء مغامرة المنتخب المغربي والفوز عليه بثنائية نظيفة في نصف نهائي المونديال العالمي.

وسيطرت السعادة على عناوين صحف فرنسا، حيث جاءت الصفحة الأولى لصحيفة "ليكيب" بعنوان "الرحلة الأخيرة"، حيث سلطت الضوء على تأهل المنتخب الفرنسي بعد أن وضع نهاية لمغامرة المنتخب المغربي.

وأشادت الصحيفة بأداء المدرب ديدييه ديشامب المدير الفني لفرنسا وأشارت إلى أنه يمتلك الفرصة لوضع نجمة ثالثة على قميص المنتخب الفرنسي حالة فوزه بنهائي المونديال أمام الأرجنتين.

أما عنوان صحيفة "لوموند" فكان" فرنسا تعود إلى المباراة النهائية"، حيث أكدت فيه أن منتخب فرنسا أنهى مغامرة أسود الأطلس وتأهل إلى النهائي.

وهو الأمر الذي ركزت عليه صحيفة "لو فيجارو"، والتي أشارت بدورها إلى خروج الجماهير إلى الشوارع للاحتفال بتأهل منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه هناك 266 حالة اعتقال جرت في أنحاء فرنسا بعد نصف نهائي المونديال الذي فازت به فرنسا على المغرب، حيث تم القبض على 167 في منطقة باريس (باريس ، سين سان دوني ، فال دو مارن ، أوت دو سين) ، بما في ذلك 145 فقط في العاصمة.

أما صحيفة صحيفة "لافو دي نورد" التي تصدر في شمال فرنسا فجاء عنوانها "أقرب قليلاً إلى 3 نجوم" في إشارة إلى اقتراب المنتخب الفرنسي للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز بلقبي 1998 و 2018.

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أكدت أن تأهل "الديوك" إلى نهائي المونديال، للمرة الثانية على التوالي لمواجهة الالبيسيليستي يوم الأحد المقبل.

وجاء عنوان الصفحة الرئيسية لها "ما زلنا هناك" في إشارة إلى استمرار رحلة الديك الفرنسي في الدفاع عن لقبه في كأس العالم.

وأشارت إلى أنه المنتخب الفرنسي أعاد ذكريات منتخب برازيل "بيليه" في بعد مرور ستين عاماً، وأن مباراة الأحد القادم ستكون بين وحوش كرة القدم المعاصرة – ليونيل ميسي وكيليان مبابي - وجهاً لوجه.

صحيفة "لابروفنس" فعنونت في صحفتها الأولى: ميسي نحن قادمون في إشارة إلى الصدام المرتقب بين منتخب فرنسا ونظيره الأرجنتيني في نهائي المونديال.

أما موقع le 10 سبورت، فعنون للمباراة: فرنسا تتأهل للنهائي على الرغم من خوفها.

وقالت الموقع في تقريره تمكن المنتخب الفرنسي من الاستفادة في الفرص التي أتيجت له للفوز على المغرب الرائع بثنائية نظيفة في مواجهة المفاجأة الكبيرة في كأس العالم.

وأضاف الموقع أن المنتخب الأزرق عانى لفترة طويلة قبل أن يسجل في نهاية المباراة عن طريق راندال كولو مواني بعد أن تقدم مبكراً، قبل أن تتعقد الأمور مع تقدم المباراة وأتيحت للمغرب العديد من الفرص للعودة إلى اللعبة، لكن رجال وليد الركراكي لم يتمكنوا من تجسيد أفعالهم وأخيرًا كان راندال كولو مواني هو الذي أنهى الإجراءات بعد حوالي عشر دقائق من صافرة النهاية.

وسيواجه الأزرق في الخطوة الأخيرة للمونديال الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي يوم الأحد المقبل، في محاولة للفوز بنجمة ثالثة.

شبكة RMC الرياضية قالت إنه بفضل الكفاءة والواقعية المخيفة ، سيحلم البلوز بنجمة ثالثة ضد أرجنتين ميسي يوم الأحد المقبل.