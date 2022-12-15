المصري محمد ثابت منسقاً إعلامياً بمباراتي المركز الثالث ونهائي كأس العالم

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على المصري محمد ثابت، رئيس الإعلام السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» والمستشار الاعلامي للفيفا حاليا، ليكون منسقا اعلاميا بمباراتي تحديد المركزين الثالث والرابع ونهائي كأس العالم 2022.

حيث يواجه المغرب نظيره الكرواتي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت، بينما يواجه منتخب الأرجنتين نظيره الفرنسي يوم الأحد بملعب استاد لوسيل في نهائي كأس العالم 2022.

كان محمد ثابت قد تم اختياره منسقاً إعلاميا لمباراتي افتتاح ونهائي كأس العالم بروسيا 2018 ،وشارك كمنسق اعلامي في نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل، كما تم اختياره منسقاً إعلامياً لمباراتي افتتاح ونهائي كأس العالم للأندية أكثر من مرة وكاس العالم للشباب والناشئين.

يذكر أن محمد ثابت شارك كمنسق اعلامي في العديد من البطولات القارية والعالمية، وعمل بالعديد من المحطات التلفزيونية كما بدء عمله صحفيا بجريدة الشروق، و يجيد ثابت التحدث بعدد من اللغات المختلفة وتربطه علاقات كبيرة على الصعيد الدولي بالصحافة المؤسسات الرياضية العالمية.