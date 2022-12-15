بلاتيني: فخور للغاية بمنتخب فرنسا بعد اقترابه من الاحتفاظ بكأس العالم

قالت محامية النجم الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني، إن موكلها يشعر بـ"الفخر" لرؤية منتخب بلاده في نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

أكدت المحامية أن بلاتيني يؤازر بقوة المنتخب الفرنسي في حملته نحو كتابة التاريخ في المونديال.

ورغم حصوله على كأس الأمم الأوروبية (يورو 1984)، إلا أن الجيل الذهبي لمنتخب فرنسا، الذي كان بلاتيني ينتمي إليه، عجز عن التتويج بكأس العالم في تلك الحقبة.

وتوقفت طموحات المنتخب الفرنسي في كأس العالم، خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي، عند حدود الدور قبل النهائي، الذي شهد خسارته أمام منتخب ألمانيا الغربية في نسختي 1982 بإسبانيا و1986 في المكسيك.

كان بلاتيني رئيسا للجنة المنظمة للمونديال عندما فازت فرنسا بكأس العالم على أرضها عام 1998، غير أنه كان يقضي حظرا من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم خلال فوز منتخب (الديوك) بالنسخة الماضية للبطولة في روسيا عام 2018، بسبب إدانته بارتكاب انتهاكات أخلاقية خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وفي عمر 67 عاما، بقى بلاتيني بعيدا عن الأنظار حتى الآن، فيما أشارت محاميته نجوى الحايت إلى أن موكلها يشعر بالفخر بإنجازات كرة القدم الفرنسية.

وصرحت الحايت لمحطة (بي إف إم) التليفزيونية الفرنسية: "إنه بالطبع يتابع عن كثب أداء منتخب فرنسا. إنه يشعر بالفخر، لقد كان سعيدا للغاية أمس".

أضافت محامية بلاتيني "إنه لا يمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه موجود ويدعم منتخب فرنسا بشكل كامل".

ويسعى منتخب فرنسا لكي يصبح أول منتخب يحتفظ بكأس العالم في نسختين متتاليتين منذ منتخب البرازيل، حينما فاز بالبطولة عامي 1958 و1962.

الحايت هي مواطنة فرنسية من أصول مغربية، وربما انقسم ولاءها في مباراة الدور قبل النهائي بالمونديال أمس الأربعاء، عندما فازت فرنسا 2 / صفر على المغرب.

وضرب منتخب فرنسا موعدا من العيار الثقيل مع منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية للمونديال يوم الأحد القادم على ملعب (لوسيل).

وألمحت الحايت إلى أن مسيرة المنتخب المغربي المذهلة في كأس العالم أبهرت بلاتيني، حيث بات منتخب (أسود الأطلس) أول فريق عربي وأفريقي يبلغ المربع الذهبي في كأس العالم.

وكشفت الحايت "قبل أيام قليلة هاتفني بلاتيني عندما كان منتخب المغرب يلعب ضد البرتغال في دور الثمانية. تشرفت بأنه اتصل بي ليقول لي (المنتخب المغربي لعب جيدا، مبروك لهم)".

واختتمت محامية بلاتيني تصريحاتها قائلة "لقد بعث لي رسالة هذا الصباح حيث قال: لقد خسروا لكنهم لعبوا بشكل جيد، سأدعمهم يوم السبت (في مباراة تحديد المركز الثالث) ضد كرواتيا".