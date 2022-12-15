نشطاء المناخ يواجهون الساسة بجانب البرلمان الألماني في برلين

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سد متظاهرون لأجل حماية المناخ الطرق المؤدية إلى مبان تابعة للبرلمان الألماني "بوندستاج" بالعاصمة برلين اليوم الخميس لفترة قصيرة، في أحدث احتجاج ضمن سلسلة احتجاجات المناخ شبه اليومية.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الخميس إن مجموعتين صغيرتين من المتظاهرين جلسوا صباح اليوم في موقعين بالشوارع المقابلة لمبنيين برلمانيين بوسط برلين، ولصقوا أنفسهم بالشارع، ووقف ناشطان جوار مدخل مبنى البرلمان "رايخستاج" ذاته.

وأوضح المتحدث أن هؤلاء المتظاهرين يتبعون مجموعة "الجيل الأخير" المعنية بحماية المناخ.

وأوضحت الشرطة أنه تم إخلاء المناطق بعد أقل من ساعتين.

ويبدو أن الهدف من الاحتجاج هو مواجهة الساسة لدى وصولهم إلى المباني.

وصد فريدريش ميرتس، زعيم المعارضة المحافظ أسئلة ناشط في الرايخستاج، قائلا: "انصرف من هنا" ودفع الرجل من كتفه إلى بوابة الخروج.