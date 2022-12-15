إبراهيم عيسى: الرئيس السيسي الوحيد المشغول بضرورة تجديد الخطاب الديني وإصلاحه

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الرئيس السيسي هو الوحيد الذي يتحدث عن الإصلاح الديني وتجديد الخطاب في مصر، مشددًا على ضرورة قيام المؤسسات الدينية الرسمية بتجديد الخطاب الديني بجرأة وشجاعة.

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، أنه في الوقت الذي تحدثت فيه الدولة عن تغير الخطاب الديني لازالت مادة إزدراء الأديان القانونية تستخدم لمصادرة حرية الرأي والاعتقاد، ويحاكم بسببها عددًا من المفكرين والكتاب والمبدعين، مؤكدًا أن مادة إزدراء الأديان عار وأداة لتصفية الخصوم والمبدعين أو المفكرين.

وتابع: أن هناك نشاطًا عظيمًا لمؤسسات المجتمع المدني فيما يخص حقوق المرأة والطفل وهذا النشاط يتماشى بصورة كبيرة مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.