كوريا الجنوبية تصوت لصالح استبعاد إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة

صوتت كوريا الجنوبية، لصالح قرار يطرد إيران من هيئة نسائية تابعة للأمم المتحدة، إلى جانب 28 دولة أخرى، وسط حملة القمع التي تشنها طهران منذ شهور ضد الاحتجاجات.



وتبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC)، المؤلف من 54 عضوًا قرارًا بإخراج إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة (CSW)، ما أدى فعليًا إلى إزالة طهران من الفترة المتبقية من ولايتها البالغة أربع سنوات حتى عام 2026.



وبحسب ما نشرته وكالة كوريا الجنوبية للأنباء «يونهاب»، اليوم الخميس، صوتت ثماني دول، بما في ذلك الصين وروسيا ضد القرار.



ووصفت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، عضوية إيران في اللجنة بأنها «وصمة عار قبيحة على مصداقية اللجنة»، وحثت الدول الأعضاء على التضامن من أجل "لمرأة والحياة والحرية، في تصريحاتها قبل التصويت.



ويأتي القرار بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من حملة قمع على مستوى البلاد للمظاهرات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في إيران.



وتوفيت الفتاة في المستشفى في سبتمبر، أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الدينية، بزعم عدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح.



من ناحية أخرى، انتقدت السفارة الإيرانية لدى كوريا الجنوبية دعم سول للقرار، وقالت إن القرار غير متوقع وغير ودي نظرا للعلاقات التاريخية والثقافية الطويلة بين البلدين.



وأوضحت السفارة في بيانها باللغة الكورية أن تبني القرار كان خطوة غير قانونية، وزعمت أنه يضع حاجزا قويا أمام تعزيز الحقوق الأساسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للإيرانيات.