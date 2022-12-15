طبيب ينفي عودة شاب إلى الحياة بعد إعلان وفاته بالشرقية: لم يمت أو يتوقف قلبه

كشف الدكتور إبراهيم الهربيطي، الطبيب الذي وقع الكشف الطبي على شاب أذاعت عدة صفحات نبأ عودته إلى الحياة بعد إعلان وفاته، أنه قد فحص الشاب عقب انتشار تلك الأقاويل، لافتًا إلى عدم معاناة الشاب أية أعرض من شأنها أن تدع مجالًا لأهله يظنوا أنه قد توفي.



وقال الهربيطي، في تصريحات خاصة للشروق، إنه فوجئ بحضور الشاب إلى عيادته في قرية بحر البقر 1 التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية مساء الأربعاء، وسط حضور كبير، وإن أحد مرافقي الشاب أخبره بأن الشاب توفي قبل عدة ساعات، وأذاعوا نبأ وفاته في المساجد قبل أن يكتشفوا أن الشاب لا يزال على قيد الحياة.



وأشار الطبيب إلى أنه عقب الفحص والتأكد من عدم صدق رواية مرافقوا الشاب أخبره أحد اقارب الشاب بأنهم قد افتعلوا ذلك بعدما أخبرهم أحد المشايخ عن وجود جن يلتبس الشاب، وأن عليهم إذاعة نبأ وفاته وإدخاله القبر حتى يغادر الجن جسده، إلا أن خطتهم باءت بالفشل بعدما ظهر الشاب أمام الناس حيًا بعد إذاعة وفاته.



وشهدت محافظة الشرقية خلال الساعات الماضية منشورات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن عودة الشاب السيد حسن سلامة العبادلي، إلى الحياة بعد ساعات من إعلان وفاته، وإذاعة نبأ الوفاة في مساجد قريته بحر البقر 8 التابعة لدائرة مركز ومدينة الحسينية في محافظة الشرقية، فيما كشف الطبيب الذي وقع الكشف على الشاب تفاصيل ما جرى وحقيقته.