رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان أمام محاكمة جنائية بسبب سرقة هدايا الدولة

أعلنت محكمة في باكستان، اليوم الخميس، خططا إقامة محاكمة جنائية لرئيس الوزراء السابق عمران خان، على خلفية مزاعم تتعلق بسرقة هدايا باهظة تعود للدولة.



وأسفر استطلاع بسحب الثقة في البرلمان في أبريل الماضي عن الإطاحة بخان الذي كان وصل إلى السلطة بعد انتخابات متنازع عليها في 2018، ومنذ ذلك الحين وهو يواجه مجموعة من الإجراءات القضائية.



وقال النائب العام سعد حسن إن القاضي ظفر إقبال، في العاصمة إسلام أباد، استدعى خان في التاسع من يناير الماضي لتوجيه اتهامات له.



وكانت بندقية طراز ايه كيه-47 مطلية بالذهب، ومجوهرات ألماسية، وساعات نادرة مصنوعة حسب الطلب، وأزرار أكمام فاخرة، ضمن بعض الهدايا الرسمية، الثمينة التي تلقاها خان من حكام دول ثرية في الخليج العربي، وبينها السعودية.



وكان من المفترض تسليم هذه الهداية للدولة، وفقا للقانون، ولكن بدلا من ذلك قام خاه ببيعها في دبي، ولم يعلن عن قيمة العائدات ضمن ما يملك من أصول، وهي جريمة أخرى بموجب القواعد الانتخابية الباكستانية.