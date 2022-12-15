 الغرف التجارية بالإسكندرية: المواطن لا يتحمل زيادة الأسعار.. وحالة واحدة لانخفاضها - بوابة الشروق
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الغرف التجارية بالإسكندرية: المواطن لا يتحمل زيادة الأسعار.. وحالة واحدة لانخفاضها

بسنت حسين
نشر في: الخميس 15 ديسمبر 2022 - 2:31 ص | آخر تحديث: الخميس 15 ديسمبر 2022 - 2:31 ص

قال أحمد الوكيل رئيس الغرف التجارية بالإسكندرية، إن الحكومة ليس في قدرتها تنظيم وضبط الأسعار، وذلك لأن السلع تخضع للعرض والطلب.

وأضاف خلال برنامج "صالة التحرير"، عبر قناة "صدي البلد"، مساء الأربعاء، أن نقص العرض تراجع بسبب السياسية النقدية، والقرارات التي أصدرها البنك المركزي مؤخرًا، مؤكدًا أن الأمر ينعكس على ارتفاع أسعار السلع.

وأوضح أن الأسعار الحالية في الأسواق غير محتملة للمواطن، ولن تنخفض هذه الأسعار إلا في حالة زيادة كمية المعروض عن الطلب، مطالبا الحكومة بالتكاتف مع المواطن لضبط أسعار الأسواق.

وأكد أن النمط السلوكي للمستهلك تغيَّر بصورة مباشرة وأصبح المستهلك يحد من قدرته في استهلاك السلع بكميات كبيرة، لافتا إلى أن المستهلك يمثل العنصر الرئيسي في هذه المنظومة.

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