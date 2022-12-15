وزير الدفاع الأمريكي يعبر عن تشرفه بزيارة الرئيس السيسى لمقر البنتاجون

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الدفاع الأمريكي عبر عن تشرفه بزيارة الرئيس لمقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون.

وحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية فأن وزير الدفاع الأمريكي أكد على التقدير البالغ لجهود الرئيس الشخصية وروح القيادة شديدة الاتزان والفاعلية لتحقيق الأمن والاستقرار والتهدئة فى الشرق الأوسط وتجاه مختلف القضايا والأزمات بالمنطقة، وذلك امتداداً لدور مصر التاريخى السباق فى إرساء ونشر ثقافة السلام والعيش المشترك في المنطقة، وهو الدور الهام جدا للولايات المتحدة التي تدعم استمراره.