الزمالك يسعى لتسلق ‹جبل› البنك الأهلي بذكريات الماضي

يرتبط اسم الزمالك دائماً، بتألق لاعبيه السابقين في مواجهته، عندما يتجدد الموعد بانتقالهم إلى أندية أخرى، سعياً لإثبات الذات بعد الرحيل عن القلعة البيضاء.

ويحل الزمالك ضيفاً على البنك الأهلي مساء الجمعة في إطار الجولة السابعة من الدوري الممتاز، وهو الفريق الذي يضم بين صفوفه عدد من اللاعبين السابقين أمثال إسلام جابر وكريم بامبو، وبالتأكيد الحارس محمد أبوجبل.

أبوجبل الذي كان أحد أهم حراس الكرة المصرية في السنوات الأخيرة، انتهت علاقته بالزمالك بشكل لا يرضى عنه الكثير من أنصار القلعة البيضاء، بعدما رفض تجديد عقده، وبدأ في اختلاق المبررات للتهرب من التجديد، وكان قد وقع على عقود الانضمام إلى النصر السعودي، قبل أن تتراجع إدارة الأخير عن ضمه بعد التعاقد مع الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا.

وبانتقاله إلى البنك الأهلي مع بداية الموسم الحالي، يعود "جبل" الزمالك لمواجهة فريقه السابق، مثلما فعل عندما خرج من كتيبة المدرب جوسفالدو فيريرا في بداية موسم 2015-2016 مُفضلاً الانتقال لسموحة، الذي وفر له فرصة مشاركة أساسية لم يجدها في ظل الاعتماد على أحمد الشناوي ومحمود جنش في الزمالك طيلة موسم الثنائية التاريخية 2014-2015.

في ذلك الوقت عاد أبوجبل للمشاركة بانتظام مع سموحة، بل وكان سبباً في تعطيل مسيرة الزمالك، بعدما تألق بشكل لافت في مواجهة الأبيض، من بينها مواجهة جرت في الأول من أبريل عام 2017، وتألق بشكل لافت كما تصدى لركلة جزاء من مصطفى فتحي، كانت كفيلة بتحقيق التعادل للابيض على الأقل، لتنتهي المباراة بفوز السكندري بهدفين دون رد.

أبوجبل في الظهور الجديد أمام الزمالك يسعى لإثبات الذات مرة أخرى، بقميص البنك الأهلي، علما بأن الأخير لم يحقق أي انتصار على أبناء ميت عقبة لكنه على الأقل أفقده 4 نقاط في الموسمين الماضيين بتعادلين.