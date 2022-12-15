أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم ٤٣٤٣ لسنة ٢٠٢٢، بالموافقة على تحويل ١٥ مركز شباب إلى مراكز تنمية شبابية ، وفقا لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية والنظام الأساسى لمراكز التنمية الشبابية.

وضمت قائمة مراكز الشباب المحولة؛ مرکز شباب سراي القبة بمحافظة القاهرة، ومرکز شباب ١٥مايو بمحافظة القاهرة، ومركز شباب الساحل بمحافظة القاهرة، ومركز شباب التجمع الأول بمحافظة القاهرة، ومركز شباب الأمل بمحافظة القليوبية، ومركز شباب عبد الأحد جمال الدين بمحافظة الغربية.

ومن محافظة الغربية أيضاً تضمنت القائمة مركز شباب بشبيش، فيما ضمت من محافظة الإسماعيلي مركز شباب الأمل بالقنطرة شرق، ومركز شباب القنطرة غرب، ومركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية أيضاً.

ومن الوجه القبلي، ضمت القائمة مركز شباب إطسا بمحافظة الفيوم، ومركز شباب مدينة بنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف، ومركز شباب منفلوط بمحافظة أسيوط، ومركز شباب الداخلة، ومركز شباب الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

ويجيز القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية، لرئيس مجلس الوزراء إنشاء مراكز تنمية شبابية أو تحويل بعض الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مراكز تنمية شبابية، وتتمتع هذه المراكز بالشخصية الاعتبارية، ويصدر بالنظام الأساسي لها قرار من الوزير المختص، يتضمن تنظيمها و تحديد اختصاصاتها، ومواردها المالية، وكيفية تشكيل مجالس إدارتها، وآلية الرقابة على أعمالها.

• الفرق بين مراكز التنمية الشبابية ومراكز الشباب

وتعرف لائحة النظام الأساسي لمراكز التنمية الشبابية، تلك المراكز بوصفها هيئات تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها، بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتهـا واستثمار أوقات فراغهم فى ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية فى إطار السياسة العامة للدولة.

أما مركز الشباب فيعرف بوصفه هيئة أهلية شبابية مجهزة بالمباني والإمكانيات بقصد تنمية النشء والشباب واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والوطنية والرياضية.

وفي الوقت الذي تحصر القوانين واللوائح أهداف مراكز الشباب واختصاصاته في إعداد النشء والشباب إعداداً سليماً من النواحي المختلفة وتحمل المسؤولية، وتنظيم واستثمار أوقات فراغهم بالنسبة للشباب، وتنشئة النشء والشباب تنشئة وطنية، وتنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم ورعاية إبداعاتهم.

تختص القوانين واللوائح مراكز التنمية الشبابية باختصاصات من بينها بإعداد الشباب إعدادا سليما من النواحى الخلقية والوطنية والرياضية والاجتماعية والثقافية والروحية، والعمل على تنمية قدرات الشباب واكتشاف مواهبهم، ورعاية مبتكراتهم وإبداعاتهم في شتى المجالات.

كما تختص بإنشاء أو الدخول في شركات - بموافقة الجهة الإدارية - بهدف تحقيق عائد مادى وتحقيق أهداف المركز التي أنشئ من أجلها وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة وبما لا يتعارض مع اللائحة المالية التي يصدرها الوزير المختص.