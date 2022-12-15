إبراهيم عيسى: الرئيس السيسي هو الأكثر استنارة في التعامل مع ملف حقوق الإنسان

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مصر لم تكتف بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بل بصدد تنفيذ حقيقي شامل وجاد لتلك الاستراتيجية، مؤكدًا أن مصر أظهرت جدية واضحة في تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان، وإعلان منجزات العام الأول من خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أمر يستحق الإشادة.



وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، مساء الأربعاء، أن متابعة الرئيس السيسي لتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان ممتازة ويستحق الإشادة، والرئيس هو الأكثر استنارة في التعامل مع ملف حقوق الإنسان.



وتابع: "الحقوق الإنسانية متساوية في كل زمان مكان والأديان لم تقف أبدًا ضد حقوق الإنسان، ولكن منذ 2014 نتحاور في تجديد الحوار الديني وإصلاحه بخطوات بطيئة ووئيدة وقصيرة"، لافتًا إلى أن الحكومة غير مهتمة أو متحمسة وأحيانا غير قتنعة بالإصلاح السياسي أو الديني بنفس درجة تحمسها واهتمامها بالإصلاح الاقتصادي.