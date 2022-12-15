الداخلية تطلق خدمة الرد الآلي على استفسارات الخدمات الإلكترونية للوزارة عبر واتساب

أعلنت وزارة الداخلية اطلاق خدمة جديدة عبر تطبيق "واتساب" للرد الآلى على الاستفسارات الخاصة بالخدمات الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة.

وتم إطلاق خدمة إلكترونية جديدة للرد الآلي اللحظي على استفسارات المستخدمين بشأن الخدمات التي تقدمها قطاعات الوزارة المختلفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (Chat bot)، عبر تطبيق "واتساب" عن طريق الرقم (01022772277).

وقالت الداخلية في بيان لها مساء اليوم الخميس، إن الخدمة تهدف إلى الرد على الأسئلة والاستفسارات الأكثر شيوعاً وإتاحة إجاباتها النموذجية لحظياً من خلال الخاصية المشار إليها بهدف تيسير خدمات (الأحوال المدنية، الجوازات والهجرة والجنسية، المرور، تصاريح العمل، الحج، الأدلة الجنائية، الإلتحاق بأكاديمية الشرطة، الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن، الشقق والمحلات والمزارع المؤجرة، بلاغات مباحث جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات، زيارات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، مجندي وزارة الداخلية، خدمات متنوعة أخرى)، وتقليل حجم الاستفسارات والشكاوى التي ترد للجهات الشرطية التى تقدم الخدمات الجماهيرية التى يتم تقديمها عبر بوابة الوزارة الرسمية على شبكة المعلومات الدولية، مشيرة إلى أنه تم إدراج تلك الاستفسارات وإجاباتها على المنظومة باللغتين "العربية، الإنجليزية".

وتابعت وزارة الداخلية ان ذلك ياتي استمرارا لتطوير وتحديث كافة جوانب خدمات أجهزة وزارة الداخلية تحقيقاً لجوهر الرسالة الأمنية ومستهدفاتها.

ويأتي ذلك استكمالا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل إستخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة والتي تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك تزامناً مع توجه الدولة لتفعيل الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وما قد سبق للوزارة الإعلان عنه.