البرلمان الأوروبي يصوت لصالح تعليق أي عمل يتعلق بقطر على خلفية مزاعم فساد

صوت برلمان الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، لصالح تعليق أي عمل يتعلق بقطر، عقب أن عزل إيفا كايلي من منصبها كنائب لرئيسة البرلمان، بعد إلقاء القبض عليها على خلفية مزاعم فساد.



وصوت 541 نائبا لصالح الاقتراح في حين عارضه نائبان.



وذكرت مسودة اقتراح اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "البرلمان الأوروبي.. يعلق كل العمل الخاص بالملفات التشريعية ذات الصلة بقطر، بصفة خاصة تلك المتعلقة بتحرير التأشيرات والزيارات المقررة حتي يتم تأكيد الشكوك أو رفضها".



ويدعو نص المسودة إلى تشكيل لجنة أخلاقيات مستقلة.



وعلاوة على ذلك، يتعين توفير المزيد من العاملين والأموال من أجل مراقبة وفحص أفضل للنواب الذين يتقدمون بطلبات ليكونوا جزءا من سجل الاتحاد الأوروبي الخاص بجماعات الضغط، والذي يجب أيضا توسيعه ليشمل نواب دول ثالثة، بحسب الاقتراح.



وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، اليوم الخميس، إنها سوف تشرف على إصلاحات البرلمان بنفسها.



وأضافت: "أقوم بوضع حزمة إصلاحات واسعة النطاق لكي تكون جاهزة خلال العام الجديد"، موضحة "سوف أقود هذا العمل بنفسي".



كما أعلنت عن تدقيق" شامل وعميق" حول كيفية تعامل البرلمان مع الدول خارج الاتحاد الأوروبي. كما سوف يتم مراجعة تطبيق سياسات مدونة سلوك البرلمان الأوروبي.