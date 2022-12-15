القضاء الإيطالي يتوصل لاتفاق في قضية الصبي إيتان الناجي من حادث التلفريك

توصلت محكمة في مدينة بافيا شمالي إيطاليا إلى اتفاق مع الجد المتهم ورجل آخر في قضية خطف الصبي الإسرائيلي إيتان، الناجي الوحيد من حادث التلفريك الذي أسفر عن وفاة أسرته المباشرة.

ووافق القاضي، اليوم الخميس، على الحكم الذي تم التفاوض عليه بالسجن سنة وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ لجد إيتان، وسنة وستة أشهر مع وقف التنفيذ لشريكه المزعوم، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وأوضح محامو الجد لاحقا أن هذا هو الحل الصحيح بالنسبة للطفل. ورأي الجانب الآخر، الذي تقوده عمة إيتان، صحة هذا الرأي لكنها ذكرت أنها "انتابها الفزع " نظرا لأن الحكم كان مخففا إلى حد ما.

كانت القضية التي تدرسها المحكمة تتعلق بخطف إيتان في 11 سبتمبر 2021، عندما اصطحبه جده إلى إسرائيل عبر سويسرا، حيث قضت محكمة النقض بإعادة الطفل (6 سنوات) إلى إيطاليا.

ووقع حادث التلفريك يوم 23 مايو 2021 عندما انقطع حبل سحب التلفريك على بعد مسافة قصيرة من المحطة الجبلية، ما تسبب فى سقوط العربة التى تقل 15 شخصا على متنها على الأرض وتحطمها.

وقتل في الحادث 14 راكبا. ولم ينج من الحادث سوى إيتان، حيث أصيب بجروح خطيرة، وفقد والديه وجديه وشقيقه الصغير في الحادث.