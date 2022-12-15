صحة بني سويف: ضبط 7 أطنان ملح ومخللات فاسدة

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نظم فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بني سويف، حملة لمتابعة الوضع في مجال الشؤون الوقائية ومراقبة الغذاء، بإشراف الدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الشؤون الوقائية وفريق مراقبة الأغذية.

وأسفرت الحملة، عن ضبط منشأة غير مرخصة لا تخضع للاشتراطات الصحية تصنع بها كميات كبيرة من المخلل المحتوي على مواد مجهولة المصدر وبه عفن، بقرية الدوية جنوب المحافظة.

وجرى ضبط كمية ٧ أطنان من ملح الطعام غير صالحة للاستخدام الآدمي داخل أجولة معدة للبيع بالسوق السوداء.

وسحبت عينة من المضبوطات للفحص المعملي، وتم مصادرة المضبوطات، وأخطرت الوحدة المحلية لإصدار قرار غلق لعدم وجود تراخيص.