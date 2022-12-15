إعلان نتائج انتخابات مجلس إدارة مركز شباب العريش بشمال سيناء

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة مركز شباب مدينة العريش بشمال سيناء، نتائج الانتخابات.

وفاز بمنصب رئيس مجلس الإدارة الدكتور رائد عبد الناصر، حيث حصل على 161 صوتا، وبمنصب نائب الرئس حمدي عبد الكريم حصل على 203 أصوات، وفاز بمنصب أمين الصندوق صوفيا الزيات وحصلت على 173 صوتا.

وفي عضوية الشباب تحت السن فاز كل من الدكتور محمود الشريف وحصل على 228 صوت وإسلام الجيد حصل على 208 أصوات، والدكتورة إسراء الشريف حصلت على 229 صوتا، والدكتور وليد فهمي حصل على 217 صوتا، وولاء مجدي رشيد حصلت على 212 صوتا.

وأشرف على الانتخابات من اللجنة العليا كل من كليب راشد وأحمد عروج ومحمد كمال، واللجنة الفرعية حسام عروج وعلاء عروج ووحيد سلامة وأيمن الجندي ومحمود حجاب ونعيمة إبراهيم ومدير إدارة شباب العريش حسين العايق.