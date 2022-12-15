إبراهيم عيسى: الأمن محور الحياة ولا يمكن للدولة الاستقرار بدون الأجهزة الأمنية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن تحميل وزارة الداخلية لأي أمر في مصر يمثل عبء مروع، وتصدير الأمن كواجهة عقاب لا جهة تنفيذ قانون يخلق مشاعر عدائية مع المواطن.

وأوضح الاعلامي ابراهيم عيسى، خلال تقديمه لبرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، مساء الأربعاء، أن الأمن محور الحياة والاستقرار ولا يمكن للدولة الاستقرار دون قطاع الأمن والأجهزة الأمنية عمود فقري للشعوب، مشددًا على ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى الأثر الاجتماعي لأي قرارات قبل إصدارها.

وعلق الإعلامي ابراهيم عيسى على قرارات وزارة التموين عن أزمة الأرز، قائلا: "هل درست وزارة التموين قرارها جيدًا قبل تحديد سعر الأرز؟، هل تمت مشاورة الأطراف المرتبطة بالقرار من فلاحين ومضارب وتجار؟، مشددًا على أن إشراك أطراف صناعة الأرز وزراعته في حوار شفاف أمر ضروري قبل اتخاذ القرارات.