كندا تسجل 2337 إصابة جديدة و58 وفاة بفيروس كورونا

سجلت كندا 2337 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و58 وفاة مرتبطة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و472 ألفا و56 إصابة، والوفيات إلى 48 ألفا و657.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 95 مليونا و627 ألفا و345 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.