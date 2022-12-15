فرنسا تسجل 70 ألفا و360 إصابة جديدة بكورونا و114 وفاة

سجلت فرنسا 70 ألفا و360 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و114 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس.

وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 38 مليونا و885 ألفا و679، والوفيات إلى 161 ألفا و163.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 153 مليونا و69 ألفا و144 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.