نقابة المهن السينمائية تنعى المخرج أحمد البدري

نعت نقابة المهن السينمائية، المخرج أحمد البدري، الذي وافته المنية عصر اليوم الجمعة، عن عمر يناهز ٦٩ عاما؛ إثر تعرضه لأزمة صحية أدت إلى بتر قدمه.

وكتبت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

وتابعت: "نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله، وبكل الأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".

كانت آخر أعمال المخرج أحمد البدري، هو فيلم "الشنطة"، الذي طرح عام ٢٠٢١، وشارك في بطولته: شيرين، وشريف دسوقي، ومحمد عبد العظيم، وهو من تأليف تامر عبد المنعم.