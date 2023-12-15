السعودية: لا حاجة إلى مزيد من التصعيد في المنطقة

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، إنه لا توجد حاجة إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، وذلك رداً على سؤال عن الهجمات التي تشنها حركة الحوثي في البحر الأحمر.



كما صرح الوزير للصحفيين في أوسلو بأنه يأمل أن يحظى قرار جديد يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمزيد من الدعم، بحسب قناة الشرق السعودية.



وأضاف عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في أوسلو: "نتطلع إلى أن يكون هناك قبول أكثر بالذات من الولايات المتحدة الأمريكية التي استخدمت سابقاً الفيتو، لأننا لا نعتقد أن هناك مبررا لعدم المناداة بوقف لإطلاق النار في ظل ما نراه في غزة".