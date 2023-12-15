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عودة خدمات الإنترنت في أوكرانيا بعد عدة أيام من هجوم سيبراني

كييف - د ب أ
نشر في: الجمعة 15 ديسمبر 2023 - 3:09 م | آخر تحديث: الجمعة 15 ديسمبر 2023 - 3:09 م

بعد عدة أيام من هجوم سيبراني واسع، استعادت أكبر شركة للهواتف المحمولة في أوكرانيا، بشكل كبير، خدماتها بمختلف أنحاء البلاد.

وأكد مراسل بوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مدينة كييف، أن الإنترنت المحمول، عبر شركة "كييف ستار"، أصبح متاحا مرة أخرى اليوم الجمعة، في العاصمة.

وأعلنت الشركة في وقت سابق أنها أعادت توصيل الإنترنت عبر الهاتف المحمول في الجزء الغربي من البلاد، الذي يعد بشكل عام أقل تأثرا بالحرب ضد روسيا.

وتمكن مستخدمو الهواتف المحمولة من إجراء مكالمات هاتفية، منذ أمس الخميس.

كانت شركة "كييف ستار" قد أعلنت عبر منصة " أكس" يوم 12 ديسمبر الجاري، تعرض شبكتها لهجوم سيبراني قوي ما تسبب في حدوث أعطال فنية.

وأوصت الشركة المشتركين بالتحويل إلى شبكات أخرى. يشار إلى أنه بعد العملية العسكرية الروسية المستمرة منذ أكثر من 21 شهرا، تم الاتفاق على التحويل المجاني بين جميع شبكات الهواتف المحمولة الأوكرانية.

ولم يُعرف على الفور مصدر الهجوم السيبراني.

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