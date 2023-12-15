فابينيو: لم نستعد جيدا لبطولة كأس العالم للأندية

أعرب البرازيلي فابينيو تافاريس لاعب اتحاد جدة السعودي، على حزنه بعد توديع بطولة كأس العالم للأندية من الدور الثاني، عقب الخسارة أمام الأهلي مساء اليوم الجمعة.

وكان فريق الأهلي قد تغلب على نظيره اتحاد جدة بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة مساء اليوم الجمعة، في الدور الثاني من مونديال الأندية.

وقال فابينيو في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: «لم نستطع تقديم أفضل أداء لينا سواء في الهجوم أو الدفاع، حاولنا أن نحقق شيئا خاصة أننا نمتلك الجودة لكن لم نخلق المساحات والفريق المنافس دافع بشكل جيد».

وأضاف: «الخصم لديه جودة عالية وأظهر ذلك، وحاولنا خلق فرص لكن في آخر المطاف لم نحقق ولم نخلق المساحات التي نريدها، وهم يدافعون بشكل جيد وبالتالي أظهروا أنهم كانوا أكثر استعداداً مننا».

وأتم: «المدرب جالاردو حضر في وقت متأخر، ولم يكن هنالك وقت كبير ليستعد لهذا البطولة، ولم نقدم أفضل مستوى لنا لا من ناحية الهجوم أو الدفاع».