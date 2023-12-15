الولايات المتحدة تؤكد التزامها بإجراء تحقيق سريع وصارم في هجوم على القنصلية الهندية بسان فرانسيسكو

أعلن مدير مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر راي، التزام الولايات المتحدة بإجراء تحقيق سريع وصارم في هجوم شنته جماعة انفصالية من السيخ على القنصلية الهندية في سان فرانسيسكو، في شهر مارس الماضي.

وجاء إعلان راي، خلال اجتماع مع المدير العام لوكالة التحقيقات الوطنية الهندية، دينار جوبتا، لمناقشة التقدمات التي جرت في هذا الهجوم التخريبي الذي استهدف القنصلية الهندية.

وتتهم الهند وقوف أنصار لجماعة خاليستاني الانفصالية الهندية التي تعود إلى إقليم بنجاب الهندي، بشن هجوم بالسيوف على القنصلية الهندية في ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية في مارس الماضي للمطالبة بإطلاق سراح مسجون من الحركة يوجد حاليا في ولاية أسام الهندية، بحسب ما نشرت وسائل إعلام هندية.

وخلال الاجتماع بين مدير مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي ورئيس وكالة التحقيقات الهندية، شدد الطرفان على الجهود التعاونية بين البلدين خلال التحقيقات حول هذا الحادث.

كما ناقش الطرفان قضايا أخرى تتعلق بالإرهاب والجريمة المنظمة، مثل أنشطة الجماعات الإرهابية والذي يشكل مصدر قلق للدولتين، بما في ذلك، داخل الولايات المتحدة.

وشدد جوبتا على ضرورة مكافحة الشبكات الإجرامية والمنظمات الإرهابية وسلط الضوء على التحديات المتزايدة التي يفرضها الإرهاب السيبراني والجرائم السيبرانية. وامتد الحوار إلى استكشاف استراتيجيات لمواجهة هذه التهديدات المتطورة على نطاق عالمي.

وجاء هذا اللقاء في ظل تعاون أمني متصاعد بين البلدين، إذ أصدرت محكمة هندية قرارا يسمح بتسليم مرتكب هجوم مومباي، تاهاور رانا، الذي يعود إلى عام 2008.

وبين المسؤول الهندي أن الجهود التعاونية بين مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات الوطنية تعكس التزامًا مشتركًا بالحفاظ على أمن واستقرار كلا البلدين في مواجهة التهديدات المتطورة.

وتابع جوبتا، "ومع تقدم التحقيق في هجوم خاليستاني، تظل العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والهند مرنة، وترتكز على السعي لتحقيق العدالة والهدف المشترك المتمثل في مكافحة التهديدات العابرة للحدود الوطنية".