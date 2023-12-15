نواب بريطانيون يحذرون من الاعتماد على الصين في الحصول على المعادن الحيوية

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حذر نواب بالبرلمان البريطاني من أن حكومة البلاد "في سبات عميق" عندما يتعلق الأمر بتعزيز سلاسل التوريد الخاصة بها من المعادن الحيوية، في ظل الاعتماد المفرط على الصين مما يترك المملكة المتحدة عرضة للخطر.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن المعادن مثل الكوبالت والليثيوم تعد ضرورية للتكنولوجيات الحديثة والتحول الأخضر في بريطانيا، حيث تحتاج البلاد إلى كميات هائلة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح.

وتعتمد المملكة المتحدة بشكل كامل تقريبا على الواردات، وحذرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم من أنها متخلفة عن الدول الأخرى في سعيها للوصول إلى نفس الموارد المحدودة.

وقالت اللجنة في تقرير لها: "في حين اعتمد حلفاؤنا بسرعة على سنوات من الاستعداد، فإن استجابة المملكة المتحدة في مرحلة البداية".

وانتقد النواب الحكومات المتعاقبة لفشلها في إدراك أهمية المعادن الحيوية للاقتصاد وتأمين الوصول الكافي إليها.

وأعربوا عن قلقهم من استمرار اعتماد البلاد على الصين باعتبارها اللاعب المهيمن في سلاسل التوريد العالمية.

وتصاعدت التوترات الجيوسياسية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مما يترك المملكة المتحدة عرضة لأي تحركات من جانب بكين لتقييد الصادرات من أجل النفوذ السياسي.