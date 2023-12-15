البرلمان الألماني يصادق على ميزانية تكميلية لعام 2023

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صادق البرلمان الألماني (البوندستاج) على ميزانية تكميلية لعام 2023، وذلك بعد تجميد العمل بالقواعد الخاصة بالاقتراض، ردا على حكم قضائي من المحكمة الدستورية.