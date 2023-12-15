يستهل الأهلي عند الثامنة مساء اليوم، مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة قوية أمام اتحاد جدة السعودي على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، في ربع نهائي المسابقة العالمية.

يشارك اتحاد جدة كممثل للدولة المستضيفة للبطولة العالمية، ونجح في تخطى عقبة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في الدور الأول، بينما يشارك الأهلي في البطولة للمرة التاسعة في تاريخه بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، حيث توج بلقب الموسم الماضي للمرة الحادية عشر في تاريخه على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

وشارك الأهلي في 8 نسخ لبطولة كأس العالم للأندية نجح خلالها في حصد ثلاث ميداليات برونزية أعوام 2006 و2020 و2021 ، فيما تعد هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها اتحاد جدة في مونديال الأندية، حيث سبق له المشاركة في نسخة 2005 ، عندما حل في المركزالرابع.

ويسعى الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، إلى تحقيق بداية قوية في بطولة كأس العالم للأندية، والانتصار على اتحاد جدة من أجل استعادة الثقة واسعاد الجماهير الغاضبة من أداء الفريق في الفترة الأخيرة محلياً وقارياً.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في التدريبات الأخيرة على علاج بعض الأخطاء التي ظهرت في مباريات الفريق محلياً وقارياً قبل مواجهة اتحاد جدة، المدعوم بكتيبة من النجوم العالميين بالإضافة إلى جماهيره المتعطشة لتحقيق الفوز على بطل أفريقيا.

وطالب كولر اللاعبين بنسيان النتائج السابقة ومصالحة الجماهير واعتبار مونديال الأندية بمثابة الصفحة الجديدة واستعادة ذاكرة الانتصارات والأداء المميز.

ويفقد الأحمر جهود ثلاثة لاعبين في تلك المباراة، للإصابة وهم المغربي رضا سليم، والتونسي محمد الضاوي كريستو، ولاعبه أحمد عبدالقادر بجانب عدم قيد كريم نيدفيد وصلاح محسن ومحمود متولي.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل يضم كلاً : محمد الشناوي – محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – علي معلول – عمرو السولية – أليو ديانج – إمام عاشور – بيرسي تاو – حسين الشحات – محمود كهربا.

وفي المقابل، يسعى اتحاد جدة بقيادة الأرجنتيني جاياردو، إلى تحقيق الفوز لتعويض تراجعه في الفترة الأخيرة بالدوري السعودي حيث يحتل الفريق حاليا المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة من 16 مباراة وبفارق 16 نقطة عن الهلال المتصدر للبطولة ولديه 44 نقطة.

ويفقد فريق اتحاد جدة جهود الثنائي لويز فيليبي وأحمد شراحيلي في الوقت الذي تعززت فيه دفاعاته بعودة الدولي المصري أحمد حجازي بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، بالإضافة إلى بنزيمة.

ويعول اتحاد جدة كثيرا على مجموعة اللاعبين الدوليين في عبور عقبة الأهلي المصري والتأهل لقب النهائي، وعلى رأسهم بنزيمة ونجولو كانتي وفابينيو وعمر الشنقيطي ورومارينيو.

فيما يحوم الشك حول موقف المغربي عبد الرزاق حمد الله من المباراة، حيث يجري النادي محاولات مكثفة لتجهيزه، وأوضحت التقارير أن حمد الله لم يشارك في المران الجماعي لنادي اتحاد جدة مساء أمس الأول واكتفى بخوض تدريبات تأهيلية.

وغاب حمد الله عن مواجهة اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية للمسابقة بسبب إصابة عضلية.