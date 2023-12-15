أمين المنظمة العربية للهلال الأحمر: الاحتلال لا يسمح سوى بالنذر اليسير من المساعدات لغزة

قال أمين عام المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر، صالح التويجري، إن إعلان المركز الأورومتوسطي عن بلوغ حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، 25 ألف شهيد من بينهم 10 آلاف طفل؛ يضاهي الإحصائيات المعلنة من المؤسسات الصحية الفلسطينية وهيئات الأمم المتحدة.

وأضاف خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة، أن تقرير المركز الأورومتوسطي؛ «قريب للغاية من الحقيقة» في ضوء أعداد الشهداء الذين لا يزالون تحت أنقاض المنازل؛ نتيجة انعدام الإمكانات اللازمة لانتشالهم.

وأكد أن الهلال الأحمر الفلسطيني لا يزال يعمل داخل قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى افتقاد أدوات التواصل بين الاثنين؛ نتيجة انقطاع الاتصالات في غزة.

ولفت إلى استمرار عراقيل ومعوقات حكومة الاحتلال؛ بمنع عبور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلا: «المساعدات أقل بكثير من المطلوب، سلطة الاحتلال لا تسمح سوى بدخول النذر اليسير منها رغم تكدس الكثير من المساعدات على الجانب المصري».

وأضاف أن السلطات المصرية تبذل مجهودات كبرى على صعيد إعداد وتخزين وشحن المساعدات إلى القطاع، موضحا أن معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع تزداد سوءا؛ نتيجة نقص المساعدات والتهجير القسري لنحو 90 % من أبناء شعب غزة.

وأوضح أن المنظمة العربية بصدد جمع واستقبال تبرعات بقيمة 129 مليون دولار؛ من أجل دعم القطاع الصحي بغزة، بالتعاون جمعيات الهلال الأحمر والحركة الدولية للصليب الأحمر المانحة وجهات أخرى خارجية مثل مركز الملك سلمان.