جيمس يبدأ التأهيل ونكوكو يشارك في تدريبات تشيلسي

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كشف الموقع الرسمي لنادي تشيلسي، آخر مستجدات إصابات فريق كرة القدم، قبل مباراة شيفيلد يونايتد، ضمن مجريات الجولة 17، في الدوري الإنجليزي.

يلعب شيفيلد وتشيلسي، غدا السبت، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

يحتل تشيلسي المرتبة الـ 12، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 19 نقطة، بينما يتذيل شيفيلد يونايتد الترتيب بـ 8 نقاط..

أُصيب عددا كبيرا من لاعبي تشيلسي في الفترة الأخيرة، من بينهم ريس جيمس، الذي تعرض لإصابة في مباراة إيفرتون الماضية.

إلى جانب إصابة روبيرت سانشيز ومارك كوكوريلا وويسلي فوفانا وغيرهم.

وفقا لبيان تشيلسي الرسمي، الذي نشر اليوم الجمعة، بدأ ريس جيمس عملية التأهيل، بعدما خضع لفحص طبي.

بينما يستمر روبيرت سانشيز، حارس مرمى الفريق في الخضوع لتقييم متخصص، وبالنسبة لـ كوكوريلا، فإنه يخضع للتقييم ومن المفترض أن يلتقي بأخصائيي القدم والكاحل لتحديد مراحل الفترة القادمة.

ويستمر الخماسي تريفوه تشالوباه وبن تشلويل وكارني تشوكويميكا وويسلي فوفانا وليزلي أوجوتشوكو، في الخضوع لبرنامج إعادة التأهيل.

ويتقدم نوني مادويكي في مرحلة إعادة التأهيل.

كما عاد روميو لافيا، للمشاركة في التدريب الجزئي للفريق، فيما عاد الثنائي جوستو وكريستوفر نكونكو، إلى التدريب الكامل للفريق.