اليابان تكشف عن ارتفاع عدد المصابين بالإنفلونزا وكورونا

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أشارت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، إلى ارتفاع عدد المصابين بالإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومة إن متوسط عدد مرضى الإنفلونزا في عدة آلاف من المؤسسات العلاجية بأنحاء البلاد، وصل إلى مستويات التحذير جراء انتشار المرض بوتيرة هى الأسرع خلال عقد.

وقدر المعهد الوطني للأمراض المعدية عدد المرضى في أنحاء البلاد بنحو مليون و118 ألفا، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

ويعكس الانتشار السريع انخفاض المناعة ضد الإنفونزا بعد أن كان عدد الحالات انخفض في السنوات الأخيرة وسط تطبيق إجراءات مكافحة العدوى ضد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت السلطات إن حالات الإصابة بفيروس كورونا في ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي.

ودعا خبراء إلى توخي الحذر وسط مخاوف من إمكانية زيادة انتشار الفيروسين وسط التجمعات الاجتماعية في نهاية العام وبداية العام الجديد في البلاد.