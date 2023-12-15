الملتقى الدولي للتحول الرقمي لقطاع الفنادق يستعرض أحدث التقنيات الذكية لتعظيم الإيرادات السياحية ورفع الجودة

اختتمت بالقاهرة اليوم، فعاليات الملتقى الأول الدولي للتحول الرقمي للقطاع الفندقي بمجال الضيافة، تحت عنوان "هوتيل تك ٢٠٢٣" والذي سيتم تنظيمه بشكل دوري.

شارك في الملتقى الدولي كبرى الفنادق والمنشأت السياحية وشركات إدارة الفنادق المصرية مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية إلى جانب خبراء السياحة وتكنولوجيا المعلومات المصريين، حيث ناقش الحضور احدث ما وصلت اليه التكنولوجيا المعلومات من التقنيات الذكية وتطبيقات تحسين مستوى الخدمة ورفع جودة المنتج الفندقي والسياحي وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى استراتيجيات تخفيض المصروفات وتعظيم الإيرادات مع تطوير مستويات الجودة وتحقيق رضا النزلاء وتحقيق الشمول المالي من خلال تفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية والدفع الالكتروني وادوات البيع الرقمية.

وخلال الفعاليات استعرض المهندس عادل عبد المسيح استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي ورئيس المؤتمر لعدد من التطبيقات الجديدة، اعتمادا على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وفي مقدمة هذه التطبيقات أنظمة إدارة القنوات الرقمية من خلال البيع على اكثر من ألف قناة رقمية عالمية وأنظمة الحجز الالكتروني من خلال الموقع الرسمي لأي فندق، إلى جانب أنظمة إدارة العضوية والنقاط.

وأشار عبد المسيح أيضا إلى الأنظمة والبرامج التكنولوجية التي تستخدمها كبرى الفنادق وشركات الطيران وشركات قطاع الأعمال في مجال نظام الفاتورة الإلكترونية والدفع الإلكتروني مع عدد كبير من المنشأت الفندقية والسياحية وشركات تعمل بمجالات متعددة.

وفي تصريحات له على هامش المؤتمر أكد رئيس المؤتمر على أن الهدف من الملتقى هو اطلاع كبار صناع اقتصاد تكنولوجيا المعلومات والرقمنة المشاركين في الملتقى على مستوى التطور الكبير الذي وصل اليه قطاع التكنولوجيا الرقمية في مصر وبالأخص قطاع التطبيقات الرقمية في المجال السياحي والفندقي، مضيفا أن الملتقى مثل أيضا فرصة لإطلاع المستثمر السياحي والفندقي المصري على المنتجات التقنية التي تقدمها الشركات العالمية للاستفادة منها في عملية رقمنة العمليات السياحية والفندقية والضيافة.

وأكد عبد المسيح أن المؤتمر شهد استعراض منتجات جديدة تقنية لمساعدة قطاع الفنادق في تحريك السوق بشكل قوي من خلال الاعتماد على المنظومة الإلكترونية في السياحة الإلكترونية والحجز الإلكتروني.

وتوقع عبد المسيح ان يشهد السوق السياحية والفندقية المصرية نموا كبيرا في مجال التطبيقات الالكترونية والحلول التكنولوجية لكافة العمليات والأنشطة السياحية، مشددا على ضرورة تبني بعض التوصيات التي ركز عليها بعض الخبراء وممثلوا الشركات الحاضرين للملتقى وفي المقدمة منها التركيز على الحجوزات المباشرة من خلال الموقع الإلكتروني للفندق، وكذلك ضرورة قيام الفنادق بتطوير المحتوى الإلكتروني لها على مستوى الرسالة وعلى مستوى المعادلات المرئية المعروضة للمنتجع على المواقع الإلكترونية مع تعدد لغات المواقع بما يمكنه من التعامل مع الجنسيات المختلفة.

واستغل خبراء السياحة المنتدى لعرض رؤيتهم للتغييرات التي تطرحها التكنولوجيا الرقمية على مفهوم السياحة والفندقة متوقعين انطلاق تغييرات جذرية في طبيعة مفهوم العملية والسياحية والفندقية واقتصاد السياحة عموما مع تراكم تأثيرات هذه التكنولوجيا.



وأكد رامي فايز عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر ونائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم خلال فاعليات الملتقى على اهمية برامج الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الذي تقدمها الشركات المصرية لتكنولوجيا المعلومات لقطاع السياحة والفنادق في ظل انتشار استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي في الحياة الإنسانية في جميع أنحاء العالم الأمر الذي يسهم في عمل تركيز على المنتج السياحي المصري ونفاذه إلى جميع الأسواق.

من جانبه، أكد سامح سعد الخبير الفندقي والسياحي خلال فعاليات الملتقى أن شركات التكنولوجية ملئت فراغ حقيقي في قطاع الفنادق، حيث إن المنتجات الإلكترونية التي أتاحتها لقطاع الفنادق قد خلقت فرصا ومساحة جيدة، مؤكدا على الدور الذي سيقوم به قطاع التسويق الإلكتروني والتقنيات الرقمية في الوصول الى الهدف القومي بجذب 30 مليون سائح.

وكان الملتقى الأول للتحول الرقمي للقطاع الفندقي بمجال الضيافة فرصة لعرض سمات الحلول التقنية للمساهمة في تكامل التحول الرقمي والشمول المالي في القطاع السياحي والفندقي، حيث قدمت كاترين أمير الخبيرة التقنية في تكنولوجيا معلومات بإحدى الشركات المصرية عرضا لبرنامج SITA PAY للدفع الإلكتروني مشيرة الى انه مندمج مع عمليات جميع البنوك، بالإضافة إلى أنه يقبل الدفع والسداد في أي مكان وأي وقت في اطار عمليات تحويل مالي سريع وآمن، مع قدرة على تتبع المدفوعات في الوقت الحقيقي.

وكشفت شيرين فريد خبيرة التقنيات المالية بإحدى الشركات المصرية عن تطوير حلول إلكترونية للشركات لتسهيل تعاملهم مع منظومة الفاتورة الحكومية لوزارة المالية، وقدمت عرضا لقدرات برنامج SITA E INVOICING لمساعدة الشركات على تكويد بيانات ورفع عدد من الفواتير دفعة واحدة وصلت في بعض الحالات إلى 6 وثائق فواتير، بدلا من رفعها فاتورة تلو فاتورة، بالإضافة إلى إتاحة قدرة على عمل تقارير وفقا لرغبة والشكل والنظام التي تحدده الشركة حول فواتيرها الإلكترونية، مشيرة الى ان سيتا ايجيبت تمكنت من عمل دمج قدرات بين برنامجها وبين العديد من البيئات الحوسبية مثل Opera, Suite8 and Kwentra.

وقدم حسن عبد الحليم مدير المبيعات المشارك في شركة هندية في كلمته للملتقى أهم سمات أنظمة وتقنيات تعزيز الحجوزات الحالية.

كما تحدث كريم مواني رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركة انجليزية عن انظمة ادارة النقاط والعضوية ومدي أهمية النظام لجذب العملاء بشكل مباشر للفندق والتي تساعد الفنادق على إنشاء برامج عضوية للفنادق، كما يمكن الفنادق من تعزيز التواصل مع العملاء ورفع الكفاءة للعملاء.

كما تحدث محمد صالح مدير البيمعات الإقليمي لشركة هندية عن تطبيقات أنظمة إدارة الفنادق، سواء كانت الإستضافة علي المنظومة السحابية أو بشكل الخوادم التقليدية داخل المنشأة .