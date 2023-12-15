أكدت المخرجة كاملة أبو ذكري، أن فيلم "عن العشق والهواء" هي التجربة التي لم تحب تنفيذها، ولكنها لم تندم عليه، معقبة: "التجربة كانت مش لطيفة".



وأوضحت "أبو ذكري"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة، أن فيلم "عن العشق والهواء" حقق نجاحات كبيرة، مضيفة: "اكتشفت العالم الشرير في المجال الفني.. كنت صغيرة ومش فاهمة إن الناس عايزة تؤذيك".



وأشارت إلى أن تجربة "عن العشق والهواء" غيرت من شخصيتها بشكل كامل وأصبحت أقوى، ومزحت متابعة: "المخرج لازم يبقى سخيف مش لذيذ".



وتابعت: "عادل إمام قالي بيشتموني اسمي موجود وبيمدحوني اسمي موجود.. المهم إني موجود"، مشددة على أن الزعيم كان دائمًا ما ينصحها بأن تستمر في العمل وتقديم الأفضل ولا تنظر لأي انتقاد، موضحة أنه هناك دائما حالة من الانتقاد الكبير وهناك نجاح كبير يكسر النجوم.